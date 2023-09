SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Straumann-Investment abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Straumann-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,43 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,864 Straumann-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 116,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 069,39 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 7 069,39 CHF entspricht einer Performance von +606,94 Prozent.

Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,46 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at