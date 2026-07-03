Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Straumann-Investment
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.07.2016 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Straumann-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,110 Straumann-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 765,01 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 02.07.2026 auf 105,90 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,50 Prozent angewachsen.
Am Markt war Straumann jüngst 17,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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