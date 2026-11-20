Vor 10 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,742 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Straumann-Papiers auf 108,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,74 CHF wert. Mit einer Performance von +197,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 17,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at