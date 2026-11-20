Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Profitabler Straumann-Einstieg?
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,48 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,742 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Straumann-Papiers auf 108,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,74 CHF wert. Mit einer Performance von +197,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 17,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
10:03
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zuversicht in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.11.26
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|114,20
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.