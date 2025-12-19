SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,28 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,031 Straumann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 18.12.2025 3 118,74 CHF wert, da der Schlussstand 94,42 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 118,74 CHF, was einer positiven Performance von 211,87 Prozent entspricht.

Straumann war somit zuletzt am Markt 15,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at