Frühes Investment 19.12.2025 10:03:56

SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,28 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,031 Straumann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 18.12.2025 3 118,74 CHF wert, da der Schlussstand 94,42 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 118,74 CHF, was einer positiven Performance von 211,87 Prozent entspricht.

Straumann war somit zuletzt am Markt 15,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

