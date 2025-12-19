Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Frühes Investment
|
19.12.2025 10:03:56
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,28 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,031 Straumann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Anteile wären am 18.12.2025 3 118,74 CHF wert, da der Schlussstand 94,42 CHF betrug. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 118,74 CHF, was einer positiven Performance von 211,87 Prozent entspricht.
Straumann war somit zuletzt am Markt 15,12 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Handel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
18.12.25
|Zuversicht in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Zürich in Grün: SLI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)