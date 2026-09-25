Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Frühes Investment
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Straumann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Straumann-Papier 38,53 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 25,957 Straumann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 501,75 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 24.09.2026 auf 96,38 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +150,18 Prozent.
Straumann wurde am Markt mit 15,51 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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