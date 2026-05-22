Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance unter der Lupe
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22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 3 Jahren gekostet
Die Straumann-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 141,10 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,087 Straumann-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 89,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 632,74 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,73 Prozent abgenommen.
Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,05 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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