SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Straumann-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 250,627 Straumann-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (96,96 CHF), wäre das Investment nun 24 300,75 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 143,01 Prozent.

Am Markt war Straumann jüngst 15,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at