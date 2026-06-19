Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Straumann-Investition im Blick 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie gebracht.

Straumann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,55 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 72,701 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 7 709,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 106,05 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22,90 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 16,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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