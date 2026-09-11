Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Frühe Investition 11.09.2026 10:03:35

SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Straumann-Anteile an diesem Tag 128,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 78,125 Straumann-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 310,94 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 10.09.2026 auf 93,58 CHF belief. Damit wäre die Investition um 26,89 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Straumann betrug jüngst 14,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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