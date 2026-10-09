Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance unter der Lupe
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Straumann-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 114,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,876 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 76,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 87,82 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,10 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Straumann eine Börsenbewertung in Höhe von 14,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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