SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Straumann-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,620 Straumann-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2023 auf 113,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 659,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 65,94 Prozent.

Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at