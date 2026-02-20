Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Profitable Straumann-Investition?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 132,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 0,755 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,61 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 19.02.2026 auf 94,88 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,39 Prozent verringert.
Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.02.26
|SLI aktuell: SLI zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
19.02.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.02.26