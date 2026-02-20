SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Straumann-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 132,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 0,755 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,61 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 19.02.2026 auf 94,88 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,39 Prozent verringert.

Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at