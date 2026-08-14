SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Die Straumann-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Straumann-Anteile bei 140,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,138 Straumann-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (102,05 CHF), wäre das Investment nun 728,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,16 Prozent verringert.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 16,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at