Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Lohnendes Straumann-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Straumann-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Straumann-Aktie bei 105,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,607 Straumann-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 030,27 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 05.03.2026 auf 84,88 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,70 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 14,05 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|94,42
|0,73%
