SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Der Schlusskurs der Straumann-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 164,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Straumann-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,062 Straumann-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 96,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 585,63 CHF wert. Mit einer Performance von -41,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Straumann eine Börsenbewertung in Höhe von 15,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at