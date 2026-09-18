Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Performance im Blick 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Straumann-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 187,80 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 0,532 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,40 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 17.09.2026 auf 94,66 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 49,60 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Straumann eine Marktkapitalisierung von 15,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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