Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Straumann-Anlage
|
29.05.2026 10:03:53
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Straumann-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Straumann-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 141,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 70,922 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,82 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 370,21 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,30 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Straumann belief sich zuletzt auf 14,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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