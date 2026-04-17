Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Rentable Straumann-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.04.2025 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 96,92 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 103,178 Straumann-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 096,16 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 16.04.2026 auf 88,16 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 9,04 Prozent.

Insgesamt war Straumann zuletzt 14,22 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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