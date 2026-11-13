Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Lukrativer Straumann-Einstieg?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Straumann von vor 5 Jahren angefallen
Am 13.11.2021 wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 204,10 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, befänden sich nun 48,996 Straumann-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 107,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 254,78 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 47,45 Prozent.
Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 17,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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