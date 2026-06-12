SPI-Wert Straumann-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Straumann von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Straumann-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Straumann-Aktie bei 107,55 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,298 Straumann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Papiere wären am 11.06.2026 858,39 CHF wert, da der Schlussstand 92,32 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 14,16 Prozent vermindert.

Straumann war somit zuletzt am Markt 15,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at