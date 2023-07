SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sulzer eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,901 Sulzer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159,98 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 25.07.2023 auf 84,15 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 159,98 CHF, was einer positiven Performance von 59,98 Prozent entspricht.

Sulzer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

