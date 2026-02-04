SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Sulzer gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sulzer-Anteile 80,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 1,247 Sulzer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 213,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 171,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,72 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at