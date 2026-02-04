Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Profitable Sulzer-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sulzer-Anteile 80,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 1,247 Sulzer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 213,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 171,40 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 113,72 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
04.02.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)