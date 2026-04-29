Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Langfristige Anlage
|
29.04.2026 10:03:44
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sulzer-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Sulzer-Papier bei 74,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,342 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 197,99 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 28.04.2026 auf 147,50 CHF belief. Mit einer Performance von +97,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Sulzer einen Börsenwert von 5,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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