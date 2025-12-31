Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Frühes Investment
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Sulzer-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 131,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sulzer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,336 Sulzer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 251,91 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 30.12.2025 auf 147,40 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,52 Prozent erhöht.
Insgesamt war Sulzer zuletzt 4,96 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
