Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lukrative Sulzer-Anlage?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sulzer-Papier statt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 57,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,360 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 20.01.2026 2 826,17 CHF wert, da der Schlussstand 162,80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,62 Prozent.
Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,47 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
