Sulzer Aktie

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

Lukrative Sulzer-Anlage? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sulzer-Papier statt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 57,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,360 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 20.01.2026 2 826,17 CHF wert, da der Schlussstand 162,80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,62 Prozent.

Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

Analysen zu Sulzer AG (N)

Aktien in diesem Artikel

Sulzer AG (N) 184,50 2,73% Sulzer AG (N)

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

