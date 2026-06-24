Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Frühe Anlage
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sulzer-Papier bei 74,65 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 133,958 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 18 834,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 140,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,35 Prozent angewachsen.
Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,77 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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