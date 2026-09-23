Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lukrativer Sulzer-Einstieg?
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23.09.2026 10:03:49
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Sulzer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 91,90 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,088 Sulzer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 150,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 64,09 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Sulzer zuletzt 4,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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