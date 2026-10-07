Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Frühe Investition
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 137,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Sulzer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,886 Sulzer-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 647,23 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 06.10.2026 auf 159,80 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,47 Prozent.
Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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