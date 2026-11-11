SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sulzer-Aktien gewesen.

Am 11.11.2023 wurde das Sulzer-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 80,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,407 Sulzer-Anteilen. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 10.11.2026 2 254,34 CHF wert, da der Schlussstand 181,70 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 125,43 Prozent.

Am Markt war Sulzer jüngst 6,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at