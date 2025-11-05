Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Investmentbeispiel
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Sulzer-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.11.2024 wurden Sulzer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 132,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,753 Sulzer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,40 CHF wert. Mit einer Performance von -0,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Sulzer eine Börsenbewertung in Höhe von 4,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Sulzer AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sulzer AG (N)
|137,20
|-1,01%
