Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sulzer-Investition im Blick 27.05.2026 10:03:35

SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Sulzer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 73,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 13,569 Sulzer-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 1 991,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 146,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,19 Prozent gesteigert.

Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,88 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

mehr Nachrichten