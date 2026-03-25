SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Am 25.03.2025 wurde die Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 166,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie investierten, hätten nun 6,017 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 161,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,53 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,65 Prozent.

Insgesamt war Sulzer zuletzt 5,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at