Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 17.06.2026 10:04:19

SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sulzer von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,570 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 16.06.2026 942,84 CHF wert, da der Schlussstand 143,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,72 Prozent verringert.

Sulzer wurde am Markt mit 4,84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

mehr Nachrichten