Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Investmentbeispiel
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sulzer von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,570 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 16.06.2026 942,84 CHF wert, da der Schlussstand 143,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,72 Prozent verringert.
Sulzer wurde am Markt mit 4,84 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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