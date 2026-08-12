Sulzer Aktie

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WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

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Langfristige Investition 12.08.2026 10:04:01

SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sulzer von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sulzer-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sulzer-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Sulzer-Papiers betrug an diesem Tag 158,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Sulzer-Aktie investierten, hätten nun 0,632 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Sulzer-Papiers auf 151,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,45 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,55 Prozent abgenommen.

Sulzer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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