SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Swatch (I) eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Der Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers betrug an diesem Tag 227,90 CHF. Bei einem Swatch (I)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,388 Swatch (I)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 080,30 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 12.09.2023 auf 246,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 8,03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swatch (I) eine Börsenbewertung in Höhe von 12,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at