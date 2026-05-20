Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Langfristige Anlage
|
20.05.2026 10:04:25
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,05 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,666 Swatch (I)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,22 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 19.05.2026 auf 201,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,22 Prozent vermehrt.
Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 10,50 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: SFIO CRACHO / Shutterstock.com
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