SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,05 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,666 Swatch (I)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,22 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 19.05.2026 auf 201,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,22 Prozent vermehrt.

Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 10,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at