Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Swatch (I)-Anlage unter der Lupe 07.10.2026 10:03:42

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 154,85 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 64,579 Swatch (I)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 183,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 827,58 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,28 Prozent vermehrt.

Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 9,48 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Superstar / Shutterstock

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