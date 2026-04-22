Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Investment im Blick
|
22.04.2026 10:03:49
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 138,15 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,385 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 445,53 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 21.04.2026 auf 185,75 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,46 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Swatch (I)
Analysen zu Swatch (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|201,50
|0,50%