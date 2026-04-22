SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swatch (I)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 138,15 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,385 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 445,53 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 21.04.2026 auf 185,75 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,46 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at