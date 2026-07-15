Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Profitabler Swatch (I)-Einstieg?
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen
Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 135,65 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 73,719 Swatch (I)-Papiere. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 14.07.2026 14 964,98 CHF wert, da der Schlussstand 203,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,65 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Swatch (I) eine Börsenbewertung in Höhe von 10,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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