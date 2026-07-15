SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swatch (I) gewesen.

Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 135,65 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 73,719 Swatch (I)-Papiere. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 14.07.2026 14 964,98 CHF wert, da der Schlussstand 203,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,65 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swatch (I) eine Börsenbewertung in Höhe von 10,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at