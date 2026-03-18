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Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Profitable Swatch (I)-Investition? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren verloren

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Swatch (I)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swatch (I)-Papier an diesem Tag bei 344,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,290 Swatch (I)-Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 17.03.2026 50,71 CHF wert, da der Schlussstand 174,85 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,29 Prozent verringert.

Insgesamt war Swatch (I) zuletzt 9,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TANNEN MAURY/AFP/Getty Images

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