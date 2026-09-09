SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Das Swatch (I)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 147,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,798 Swatch (I)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 181,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 236,23 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,62 Prozent vermehrt.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at