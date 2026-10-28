Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Frühes Investment
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.10.2016 wurden Swatch (I)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 305,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,787 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (173,55 CHF), wäre das Investment nun 5 690,16 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 43,10 Prozent.
Der Marktwert von Swatch (I) betrug jüngst 9,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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