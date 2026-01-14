SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Swatch (I)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 252,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,397 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (174,90 CHF), wäre die Investition nun 69,40 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,60 Prozent verringert.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,07 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at