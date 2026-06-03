SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (I) gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Swatch (I)-Papier bei 327,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 30,516 Swatch (I)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers auf 219,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 689,04 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 33,11 Prozent.

Swatch (I) wurde am Markt mit 11,19 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at