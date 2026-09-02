Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Swatch (I)-Investmentbeispiel 02.09.2026 10:03:27

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 260,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,385 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swatch (I)-Anteile wären am 01.09.2026 71,54 CHF wert, da der Schlussstand 186,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,46 Prozent eingebüßt.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SFIO CRACHO / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swatch (I)

mehr Analysen
24.09.24 Swatch Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swatch (I) 195,60 -0,46% Swatch (I)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:12 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
01.09.26 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen