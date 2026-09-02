Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Investmentbeispiel
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02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 260,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,385 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swatch (I)-Anteile wären am 01.09.2026 71,54 CHF wert, da der Schlussstand 186,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,46 Prozent eingebüßt.
Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,76 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: SFIO CRACHO / Shutterstock.com
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