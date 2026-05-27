SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (I) gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 282,30 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,542 Swatch (I)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 729,72 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 26.05.2026 auf 206,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 27,03 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 10,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at