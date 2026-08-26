Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Anlage im Blick
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 26.08.2021 wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 263,10 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,008 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 7 143,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,56 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Swatch (I) eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Who is Danny / Shutterstock.com
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