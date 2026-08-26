SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.08.2021 wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 263,10 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 38,008 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 7 143,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187,95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 28,56 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Swatch (I) eine Marktkapitalisierung von 9,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at