Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Profitable Swatch (N)-Anlage?
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 35,78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,795 Swatch (N)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 102,15 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 12.11.2026 auf 36,55 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,15 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Swatch (N) betrug jüngst 1,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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