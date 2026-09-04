Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Performance unter der Lupe
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04.09.2026 10:03:59
SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swatch (N)-Papier statt. Der Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,35 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 198,610 Swatch (N)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (N)-Aktie auf 35,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 130,09 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 7 130,09 CHF entspricht einer negativen Performance von 28,70 Prozent.
Swatch (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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