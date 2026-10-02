SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 48,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,075 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (N)-Aktie auf 36,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,79 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 74,79 CHF, was einer negativen Performance von 25,21 Prozent entspricht.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,90 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at